Haberler

Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Gülpınar, Şanlıurfa’nın o gece meydanları doldurarak milli iradenin yanında durduğunu belirtirken, Canpolat ise 15 Temmuz’un millet iradesinin vesayete karşı mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Gülpınar, mesajında 15 Temmuz'un milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir direniş olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'nın da o gece meydanları doldurarak milli iradenin yanında yer aldığını ifade eden Gülpınar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi İstiklal Madalyalı Şanlıurfa'mız da o tarihi gecede demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma konusunda örnek bir duruş sergilemiştir. Hemşehrilerimiz meydanları doldurmuş, bayrağına, devletine ve geleceğine sahip çıkarak milli iradenin yanında dimdik durmuştur."

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da mesajında, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi ortaya koyduğu cesaret, fedakarlık ve birlik ruhunun gelecek nesillere ilham olmaya devam ettiğini belirtti.

15 Temmuz'un yalnızca darbe girişiminin engellendiği bir tarih olmadığını ifade eden Canpolat, bunun aynı zamanda millet iradesinin her türlü vesayet anlayışına karşı verdiği mücadelenin simgesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek

15-18 yaş arasına müebbet geliyor! İşte yeni düzenlemenin detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi

Alarma geçtiler! Türkiye'den İsrail'in uykularını kaçıran hamle
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 14 kişi daha gözaltına alındı

Ahbap soruşturması derinleşiyor! Yeni operasyonda çok sayıda gözaltı
Fatih Altaylı'nın da Haluk Levent'le ilgili tavrı netleşti

Haluk'u satan satana! Fatih Altaylı'nın tavrı da netleşti

Kısmetse Olur'da ortalık karıştı! Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı

Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı
Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Selde ilerlerken motoru mu düştü?

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yaptı! Gerçek çok başka çıktı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı

Parti grubuna damga vuran çıkış: Tehdit ortadan kalkmadı