Şanlıurfa'da 15. PMOGENÇ Yaz Kampı Gerçekleşti

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Peyzaj Mimarları Odası tarafından düzenlenen 15. PMOGENÇ Yaz Kampı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi ev sahipliğinde Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından her yıl farklı bir şehirde düzenlenen ve üniversite öğrencilerini bir araya getiren PMOGENÇ Yaz Kampı, bu yıl "Afetlere Dirençli Şanlıurfa için Doğa Temelli Çözümler" temasıyla Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Türkiye genelindeki 11 üniversiteden 26 peyzaj mimarlığı öğrencisinin katılımıyla düzenlenen kampta öğrenciler, çeşitli atölyeler, teknik geziler ve seminerlerle Şanlıurfa'nın ekolojik ve kültürel değerlerini analiz etme ve bu doğrultuda doğa temelli çözüm önerileri geliştirme fırsatı buldu.

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde 10 gün süren kampın kapanış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, projeleri dikkatle takip ettiklerini ve ortaya konulan fikirlerin kıymetli olduğunu belirtti.

Kamp sürecinde gençlerin heyecanına ve akademisyenlerin katkılarına bizzat tanıklık ettiklerini ifade eden Gülpınar, "Gençlerimiz bu kamp boyunca yalnızca fikir üretmediler, aynı zamanda geleceğin Şanlıurfa'sını inşa edecek vizyonu da ortaya koydular. Doğa temelli çözüm önerileri, hem bilimsel hem de toplumsal anlamda bizlere yol gösterecek nitelikte. Ortaya çıkan her fikri ve projeyi kıymetli birer emanet olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.