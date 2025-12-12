Haberler

Şanlıurfa'da 145 aday din görevlisi için mezuniyet töreni yapıldı

Şanlıurfa'da Diyanet Akademisi'nde eğitimlerini tamamlayan 145 din görevlisi için mezuniyet töreni düzenlendi. Vali Hasan Şıldak, din görevlilerinin toplumda rol model olmaları ve bağımlılıkla mücadelede önemli bir görev üstlenmeleri gerektiğini ifade etti.

Şanlıurfa'da 9 aylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 145 aday din görevlisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyanet Akademisi Şanlıurfa Dini İhtisas Merkezi'nde eğitimini tamamlayan imamlar için tören yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, mezun olanlara devletin ve Diyanet İşleri Başkanlığının çizgisinden ayrılmaması gerektiğini belirtti.

Şanlıurfa'nın Hazreti İbrahim ve Hazreti Eyyüp peygamberlerin ayak izlerini taşıyan mübarek bir şehir olduğunu ifade eden Şıldak, imam hatip adaylarının toplumda birer rol model olması gerektiğini kaydetti.

Şıldak, özellikle uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede din görevlilerine büyük görev düştüğünü aktardı.

Törenin sonunda mezun olan 145 din görevlisine belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
