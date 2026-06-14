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Şanlıurfa'da 10 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Şanlıurfa'da 10 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 10 katlı bir apartmanın giriş katındaki dekorasyon iş yerinde çıkan yangın üst katlara sıçradı. Bina sakinleri tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde 10 katlı apartmanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Batıkent Mahallesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın giriş katındaki yapı dekorasyon iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede üst katlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada yaşayanlar çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
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