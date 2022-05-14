Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor - Haberler

CEYLANPINAR, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ceylanpınar ilçesinde başlatılan yol yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın birçok noktasında başlatılan yol açma, genişletme ve sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha konforlu bir ulaşım imkanından yararlanmalarını sağlıyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçe kırsalındaki grup yollarında alt yapı çalışmalarına hız vererek, Akrepli grup yolunda çalışmalarını sürdürüyor.