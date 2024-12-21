Üye Girişi
Haberler
Erzurum Palandöken'de Judo Milli Takımı'nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1'i ağır 5 yaralı
Erzurum'da çığ faciası! 16 yaşındaki milli sporcu hayatını kaybetti
Gencecik bir sporcu öldü, Mehmet Sekmen kendini aklama derdine düştü
Gencecik bir sporcu öldü ama başkan kendini aklama derdinde
Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
Terör örgütünü kuşattılar! 25 bin kişi, saldırı için emir bekliyor
Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
Saldırganın hesabında Türkiye'yi de hedef alan paylaşım

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 16 Yeni Çalışan Alacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 16 Yeni Çalışan Alacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Urfa Ulaşım A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere yapılan kura çekiminde 16 teknik personel ve işçi belirledi. Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, sürecin şeffaflık ve adalet prensipleriyle yürütüldüğünü vurguladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ulaşım A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere alınacak 16 teknik personel ve işçi, kura çekimi sonucu belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminde ismi belirlenen 16 kişi işe girmeye hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'nın daha iyiye ve güzele ulaşması adına önemli bir adım daha attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürecimizin en başından itibaren şeffaflık ve adalet prensiplerine büyük önem verdik. Tüm değerlendirme ve seçim işlemleri alanında uzman ekipler tarafından dikkatle yürütüldü. Bugün burada kura sonucu seçilen arkadaşlarımız, hem kurumumuza hem de Şanlıurfa'ya önemli katkılar sağlayacak. Sadece bir işin parçası değil, aynı zamanda Şanlıurfa halkına daha kaliteli hizmet sunma idealimizin bir temsilcisi olacak. Seçilemeyen adaylarımız için ise bu sürecin yeni fırsatlara kapı aralayacağına inanıyorum. Urfa Ulaşım A.Ş.'ye katılacak tüm yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyor, görevlerinde üstün performans göstereceklerine yürekten inanıyorum."

Kura, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya platformları üzerinden canlı yayın olarak paylaşıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
img

Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf
img

Esad sonrası paraya para demiyorlar
img

Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini görünce rahat durmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
Doktorlara maaş beklentileri soruldu, işte telaffuz ettikleri rakamlar
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Colani çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili kendini savundu
Çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili kendini savundu
Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
Bu markalara dikkat! Vatandaşa domuz eti yedirdiler
Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Son Dakika Haberleri

21 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yakup Kadri Karaosmanoğlu büyükelçilik yaptı mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 21 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bursa elektrik kesintisi! 21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.