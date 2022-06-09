ŞANLIURFA - Bir kişi balık tutmak için girdiği gölette boğuldu - Haberler

ŞANLIURFA - Bir kişi balık tutmak için girdiği gölette boğuldu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balık tutmak için hayvan sulama göletine giren kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balık tutmak için hayvan sulama göletine giren kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre Siverek-Kahta kara yolu 10'uncu kilometresindeki Üzümcük Mahallesi yakınlarındaki Mehmet İren (32), balık tutmak için gölete girdi. Bir süre sonra İren'in sudan çıkamadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, gölette arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından İren'in cansız bedenine ulaştı. Balık ağlarına dolandığı belirlenen İren'in cesedi, sudan çıkartılarak Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Cuma Sarı - Güncel Mehmet İren Şanlıurfa Güncel Haberler

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