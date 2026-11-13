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Şanlıurfa Akçakale'de uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 17 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 149 hap, 8,32 gram sentetik uyuşturucu, 2,07 gram eroin, 27 gram esrar ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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