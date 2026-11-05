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Şanlıurfa Akçakale'de iki otomobil çarpıştı, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi, ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Y.T. (61) idaresindeki 63 AAN 055 plakalı otomobil, Akçakale-Ceylanpınar karayolu kırsal Arıcan Mahallesi mevkisinde Z.A. (56) yönetimindeki 34 AN 8949 ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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