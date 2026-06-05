Çin'in Shanghai Kentinde Düzenlenen Forumda, Dijital Hikaye Anlatımı ve İnsani İletişim Ele Alındı

SHANGHAİ, 5 Haziran (Xinhua) -- Çevrimiçi İnsanlık: Kriz Dönemlerinde Empati adlı içerik üreticileri forumu, çarşamba günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da gerçekleştirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Xinhua Haber Ajansı ve Fudan Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe medya kuruluşları, yükseköğretim kurumları, uluslararası kuruluşlar, dijital platformlar ve içerik üretimi sektöründen 100'e yakın temsilci katıldı. Katılımcılar, dijital hikaye anlatımı, içerik üreticilerinin sorumlulukları ve küresel insani iletişim konularında görüş alışverişinde bulundu.

Fudan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uluslararası İletişim ve Küresel Liderlik Fakültesi Dekanı Chen Zhimin, içerik üreticileri, bağımsız video üreticileri ve derinlemesine haber üreten gazetecilerin kriz dönemlerinde empati konusunda "tercüman" ve "güçlendirici" işlevi gördüklerini söyledi.

Chen, tüm tarafların sıcaklık, derinlik ve sorumluluk taşıyan daha fazla insani içerik üretimini teşvik etmek üzere birlikte çalışması temennisinde bulundu.

Kızılhaç Doğu Asya Bölgesi Heyeti Başkan Vekili Boris Kelecevic ise, "Çin'in büyük bir küresel aktör olarak rolü, insani yardım, uluslararası işbirliği ile barış ve diyaloğu destekleme çabaları gibi alanlarda giderek daha fazla önem kazanıyor" dedi.

Kelecevic, giderek artan bir küresel etkiye sahip Çinli medya kuruluşları, üniversiteler ve dijital içerik üreticilerinin önünde izleyicilerin manşetlerin ve klişelerin ötesindeki insani gerçekleri daha iyi anlamalarına katkıda bulunma konusunda önemli bir fırsat bulunduğunu ifade etti.

Kızılhaç Doğu Asya Bölgesi Heyeti İletişim Sorumlusu Najum Iqbal de daha rasyonel, kapsayıcı ve insani kaygılara dayalı kamuoyu tartışmalarını teşvik etmek üzere medya kuruluşları, platformlar, içerik üreticileri ve insani yardım kurumlarıyla işbirliğini daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua