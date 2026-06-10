Çin'in Shanghai Kentinin Belediye Başkan Yardımcısı Hakkında Disiplin ve Denetim Soruşturması Açıldı

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinin Belediye Başkan Yardımcısı Chen Yujian hakkında disiplin kurallarını ve yasaları ciddi şekilde ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

Çarşamba günü yapılan resmi açıklamada, Chen hakkındaki disiplin ve denetim soruşturmasının, Çin Komünist Partisi Merkez Disiplin Denetim Komisyonu ve Ulusal Denetim Komisyonu tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: Xinhua