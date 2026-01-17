Haberler

Sandıklı'da yaren geceleri sürüyor

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yaren geceleri geleneği 5 yıldır sürdürülüyor. Etkinlikte halk oyunları ve kılıç kalkan gösterileri sunuluyor. Katılımcılar hem eğleniyor hem de yörenin kültürünü tanıma fırsatı buluyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaren geceleri geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Çay Mahallesi'ndeki Gardaş Yarenler Derneği binasında, 5 yıldır yaren geceleri sürdürülüyor.

Etkinlikte, ilçeye özgü halk oyunları, kılıç kalkan gösterileri sunuluyor.

Yaren gecesine katılan misafirler de hem eğleniyor hem de yörenin kültürünü tanıyor.

Yaren gecesine katılan Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, gazetecilere, yaren kültürünün ilçedeki gelenekleri yaşatmaya çalıştığını belirtti.

Dernek Başkanı Yılmaz Demircan da yöreye özgü gelenekleri gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
