Sandıklı'da Samanlıkta Yangın Çıktı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Yavaşlar köyündeki bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 60 ton saman zarar gördü.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Yavaşlar köyünde Mustafa E'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Sandıklı ve Hocalar ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 60 ton saman zarar gördü.
Kaynak: AA / Yahya Arslan - Güncel