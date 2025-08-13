Sandıklı'da Samanlıkta Yangın Çıktı

Sandıklı'da Samanlıkta Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Yavaşlar köyündeki bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 60 ton saman zarar gördü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Yavaşlar köyünde Mustafa E'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Sandıklı ve Hocalar ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 60 ton saman zarar gördü.

Kaynak: AA / Yahya Arslan - Güncel
1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem afet değil nimettir

1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem nimettir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC'ye müdahaleye başladı

ABD'de tuhaf işler oluyor! Trump emri verdi, sokaktan ilk kare geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.