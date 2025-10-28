Haberler

Sandıklı'da 'Bir Fidan Bir Kitap' Etkinliği Düzenlendi

Sandıklı'da 'Bir Fidan Bir Kitap' Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Bir fidan bir kitap' temalı fidan dikim etkinliği düzenleyerek hükümlülerin toplumsal ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefledi. Etkinlikte katılımcılara kitap hediye edildi.

Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Bir fidan bir kitap" temalı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Sandıklı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin toplumsal ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Fidan dikim etkinliğinde bir fidan bir kitap projesi kapsamında katılımcılara ilçe protokolünce kitap hediye edildi.

Etkinliğe, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Hocalar Kaymakamı Yunus Emre Altunkaynak, Kızılören Kaymakamı Mücahit Çetin, Sandıklı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Köksu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu, Sandıklı Emniyet Müdürü Bülent Ermiş, Sandıklı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yusuf Kürşat Temizkan ve Orman İşletme Müdürü Zeynep Altan ile hükümlüler katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum

Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
Bahçeli'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum

Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
Sağanak sele döndü, vatandaşlar kabusu yaşadı: Her taraf çamur, balçık altında

Kabusu yaşayan vatandaşlar isyan etti: Her taraf çamur, balçık altında
'Hiç aklıma getirmezdim' diyen Süleyman Soylu'dan CHP'ye çok sert İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.