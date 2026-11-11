Sanders, İran'daki savaşın da yalan üzerine kurulu olduğunu söyledi

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ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, Vietnam Savaşı ve Irak'ın işgalinin yalan üzerine kurulu olduğunu söyleyerek, " İran'daki savaş da yalan üzerine kurulu." dedi.

Sanders, basına yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demokrat Partinin gidişatına ve önemli konulara dair ciddi tartışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Sanders, dış politikanın bu tartışmanın önemli bir noktası olduğunu söyledi.

Bernie Sanders, "Vietnam Savaşı ve Irak (işgali) yalan üzerine kuruluydu. İran'daki savaş da yalan üzerine kurulu." ifadesini kullandı.

ABD'nin İsrail'e yaptığı yardımlara değinen Sanders, "Bence ABD ordusunun İsrail'e yardımı, on milyonlarca kişi için son derece hassas bir konu." diyerek bu konuların tartışılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'ı senato çoğunluk liderliği yarışında desteklemeyeceğini de dile getiren Sanders, " Chuck Schumer'ı 30 yılı aşkın süredir tanıyorum ve onu severim. Kimse Chuck Schumer kadar sıkı çalışmıyor ancak bence artık değişimin vakti geldi. Chuck'ın Demokrat lider olarak seçilmesini desteklemiyorum." dedi.

Kaynak: AA