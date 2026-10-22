Sanders, AIPAC'ın 9 milyon dolarlık harcamasına karşı El-Sayed'e destek çağrısı yaptı

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NEW ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail yanlısı lobi grubu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesinin (AIPAC), Demokrat senatör adayı Abdul El Sayed'in ara seçimleri kaybetmesi için 9 milyon dolarlık büyük bir bütçe oluşturduğunu belirterek, Müslüman Senato adayına destek çağrısı yaptı.

Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, AIPAC'ın milyonlarca dolarla karşı propaganda yaptığı Mısır asıllı Filistin destekçisi El-Sayed'e oy vermeleri gerektiğini belirtti.

"AIPAC şu anda Abdul El-Sayed'e karşı 9 milyon dolar gibi büyük bir para harcıyor." ifadesini kullanan Sanders, İsrail destekçisi kuruluşu, İran'daki savaşın çıkmasının sebebi olarak gösterdi.

Sanders, "ABD'nin Gazze'deki soykırımı desteklemesinin sebebi" olarak da AIPAC'i işaret etti.

Seçmenleri bu kuruluşla ilgili uyaran bağımsız Senatör "AIPAC'e hayır demeliyiz. Abdul'ü Michigan'ın bir sonraki ABD Senatörü olarak seçmeye evet demeliyiz." ifadesini kullandı.

Sanders 3 Ekim'de yaptığı paylaşımda, aynı kuruluşun ABD seçimlerine ayırdığı bütçeyle ilgili, "AIPAC, (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırılık yanlısı hükümetine karşı sesini yükseltmeye cesaret eden adayları seçimlerde yenilgiye uğratmak için 233 milyon dolar harcamayı planlıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA