Haberler

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon, teknik ve fiziki takip ile gerçekleştirildi.

Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, uyuşturucu ticaretine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan teknik ve fiziki takip ile ara yakalamalar neticesinde elde edilen deliller çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti eylemine iştiraki bulunan 12 şüpheli hakkında çalışma yapıldığı kaydedildi.

Şüphelilerden 4'ünün ceza infaz kurumunda olduğunun belirtildiği açıklamada, Sancaktepe, Ataşehir ve Ümraniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor