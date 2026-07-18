Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Sancaktepe'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir sokağı, uyuşturucu ticareti yapıldığı şüphesiyle 9 Temmuz'da izlemeye başladı.

Sokağa araçla gelen bir kişinin park halindeki motosikletin sepet bölümünden bazı maddeler aldığını fark eden ekipler, şüpheliyi durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sırasında sokakta park halindeki araçlara ve emniyet aracına çarptı. Şüpheli, polislerin üzerine araç sürerek kaçmak istediği esnada yakalandı.

Kimliği tespit edilen şüpheli E.L'nin (26) üzerinde, kullandığı araçta, park halindeki motosiklette ve evinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 6 gram marihuana ve hassas terazi ele geçirildi.

Ruhsatsız tabancanın şüphelinin babası T.T.L'ye (53) ait olduğu belirlendi.

Şüpheli E.L. ve babası, işlemlerinin ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.