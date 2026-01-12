Haberler

İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sancaktepe'de yürütülen uyuşturucu madde ticareti soruşturmasında, 8 şüpheli gözaltına alındı ve ceza infaz kurumundaki 4 zanlı ile birlikte toplam 12 şüpheli tutuklandı.

Sancaktepe'de, uyuşturucu madde ticareti yapılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheli ile ceza infaz kurumunda bulunan 4 zanlı olmak üzere 12 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli ile ceza infaz kurumunda bulunan 4 şüphelinin tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği aktarılan açıklamada, 12 zanlının hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

Soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ocak'ta yapılan açıklamada, teknik ve fiziki takip ile ara yakalamalar neticesinde elde edilen deliller çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti eylemine iştiraki bulunan 12 şüpheli hakkında çalışma yapıldığı belirtilmişti.

Şüphelilerden 4'ünün ceza infaz kurumunda olduğu aktarılan açıklamada, Sancaktepe, Ataşehir ve Ümraniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlının gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu

Basın toplantısına damga vuran görüntü
Yılın ilk çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando'nun menajeriyle görüşme

F.Bahçe, G.Saray'ın İstanbul'a getirdiği yıldız için devreye girdi
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir

Eşiniz mesaj attığında bu hatayı yapıyorsanız evliliğiniz bitebilir
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?