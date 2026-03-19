Sancaktepe'de tırın çarptığı kadının öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Sancaktepe'de kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki kadının tırın çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan kavşaktaki ışıklarda yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Erdal'ın tırın çarpması sonucu öldüğü kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kavşakta karşıya geçmek isteyen kadının, hareket eden tırın altında kalması yer alıyor.
Olay
Sancaktepe'deki Veysel Karani Mahallesi'nde dün ışıkların bulunduğu kavşakta, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Erdal'a (76) 54 AER 092 plakalı tır çarpmıştı.
Tırın altında kalan kadın, olay yerinde yaşamını yitirmişti.
İncelemenin ardından kadının cesedi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
Tırın sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.