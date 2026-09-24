Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil bariyerin üstüne çıktı, sürücü yaralandı

Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil bariyerin üstüne çıktı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sancaktepe Paşaköy Mahallesi Paşaköy Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerin üstüne çıkan araçta sıkışan sürücü yaralanarak itfaiye ekiplerince çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Sancaktepe'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Paşaköy Mahallesi Paşaköy Caddesi'nde seyir halinde olan 34 ZZ 8781 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerin üstüne çıkarken, sürücü araçta sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yol üzerinde önlem aldı.
Sürücü, itfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.