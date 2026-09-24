Haberler

Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil bariyerin üstüne çıktı, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sancaktepe Paşaköy Mahallesi Paşaköy Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerin üstüne çıkan araçta sıkışan sürücü yaralanarak itfaiye ekiplerince çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Paşaköy Mahallesi Paşaköy Caddesi'nde seyir halinde olan 34 ZZ 8781 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerin üstüne çıkarken, sürücü araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yol üzerinde önlem aldı.

Sürücü, itfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
EGM'de görev dağılımı yapıldı: Mustafa Çalışkan'a dört önemli birim bağlandı

Emniyette yeni dönem: Ali Fidan'ın sağ kolları belli oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda ceset 8 aydır kayıp Tolgahan Karapınar'a ait olabilir

Ormanda parçalanmış ceset bulundu! Gözler 8 aydır kayıp Tolgahan'da
Zelenskiy: Türkiye'de zirve yapmaya hazırız

Zelenskiy'den kritik Türkiye mesajı: Üçlü zirveye hazırız
Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı! 131 fonun tasfiye ve ödeme süreci masada

Soruşturma derinleşirken Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Neticeye uzak değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan çerçeve yasa için tek şartı açıkladı
Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde

Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde
Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor

4 gündür yıkılamayan cami

Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı

Veliaht prensin ülkesi zorda! Acil durum uyarısı yapıldı