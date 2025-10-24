Haberler

Sancaktepe'de 'Işığın İzinde' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Sancaktepe'de 'Işığın İzinde' Fotoğraf Sergisi Açıldı
Güncelleme:
Sancaktepe Belediyesi Fotoğraf Akademisi'nin 5. sergisi 'Işığın İzinde', tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken fotoğraflara ev sahipliği yapıyor. Sergi, 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Sancaktepe Belediyesi Fotoğraf Akademisi'nin 5. sergisi "Işığın İzinde", Sancaktepe Necmettin Erbakan Külliyesi'nde açıldı.

Ödüllü fotoğraf sanatçısı Ekrem Kalkan küratörlüğündeki sergide İstanbul'un tarihi dokusundan Vietnam'ın tarım yaşamına, Nepal'deki geleneksel festivallerden cam işçiliğinin inceliklerine kadar uzanan geniş bir coğrafyadan fotoğraflar yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kılıç, sanattan kültüre, kentsel yaşamdan yeşil alana kadar toplumun her meselesiyle ilgilenip değişimi ve gelişimi öngörmeye çalıştıklarını belirterek, fotoğraf sanatına desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Küratör Kalkan ise "Fotoğraf Akademisi olarak öğrencilerimizin sadece teknik becerilerini değil, aynı zamanda ışığı, zamanı ve anlamı yorumlama yetilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu sergi, o sürecin görünür hale gelmiş bir yansıması." şeklinde konuştu.

Sergi, 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
Haberler.com
500

