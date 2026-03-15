Sancaktepe'de istinat duvarına çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde hafriyat kamyonunun istinat duvarına çarpması sonucu sürücü Eren K. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, hafriyat kamyonunun istinat duvarına çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Eren K. idaresindeki 34 FEU 283 plakalı hafriyat kamyonu, Mevlana Mahallesi Atayolu Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Eren K, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu