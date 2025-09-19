Sancaktepe'de Gaziler Günü Etkinlikleri

19 EYLÜL Gaziler Günü, Sancaktepe'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Program, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Cebir, gaziler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı.

Sancaktepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde, kahraman gaziler ve aileleri onuruna düzenlenen yemek programında konuşan Kaymakam Naif Yavuz, "Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın vatan haline gelmesi şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları sayesindedir. Bin yıldır barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatan, şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanetidir. İşte bu yüzden, Şehitlik ve Gazilik unvanları aziz milletimiz için her zaman makamların en yücesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Cebir ise yaptığı konuşmada, vatanın bağımsızlığının şehit ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde kazanıldığını ve Sancaktepe Belediyesi olarak her daim gazi ve gazi yakınlarının yanlarında olacaklarını ifade etti.