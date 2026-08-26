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Sancaktepe'de Demirci Yangını Söndürüldü

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Sancaktepe'de demirci dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sancaktepe'de demirci dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi Yenidoğan Abitler Parkı yanındaki demirci dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerinin tamamını sardı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler, iş yerinde bir süre soğutma çalışması yaptı.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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