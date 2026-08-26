Sancaktepe'de Demirci Dükkanında Yangın

SANCAKTEPE'de demirci dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi Yenidoğan Abitler Parkı yanındaki demirci dükkanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı