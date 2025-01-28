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Sancaktepe'de Çatı Katında Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Sancaktepe'de Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de, çatı katındaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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