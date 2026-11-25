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Sancaktepe'de, tamire bırakılan aracın teslim edilmemesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.K. (40), Atatürk Mahallesi'nde tamire bıraktığı aracını almak için beraberindeki kişilerle 24 Kasım'da E.K'nin (42) iş yerine gitti.

İş yerinde aracın teslimi nedeniyle taraflar arasında çıkan kavgada H.K. tabancayla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, iş yeri sahibi E.K. ile kavgaya karışan diğer şüphelileri gözaltına aldı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancaya da el konuldu.

Polis ekipleri, H.K'nin yaklaşık 8 ay önce iş yerine bıraktığı aracın tamiri için 410 bin lira ödediğini ancak aradan geçen süreye rağmen aracını teslim alamadığını belirledi.

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, H.K. ile arkadaşlarının iş yerine gelmesi ve taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi de yer aldı.

Görüntülerde, iş yerindeki bir araca taşla zarar verilmesi, yaralanan H.K'nin iş yerine geldiği otomobile doğru götürülmesi de bulunuyor.

Kaynak: AA