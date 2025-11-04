Haberler

Sancaktepe Belediyesi'nin Dijital Erişimi 68 Milyona Ulaştı

Sancaktepe Belediyesi'nin Dijital Erişimi 68 Milyona Ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sancaktepe Belediyesi, dijital ve geleneksel medyada toplam 68 milyon 949 bin 616 kişilik erişim sağladığını açıkladı. Instagram'da 57 milyon ve Facebook'ta 6 milyon etkileşimle güçlü bir iletişim stratejisi yürüttüğünü belirtti.

SANCAKTEPE Belediyesi, dijital ve geleneksel medyada erişim oranlarını açıkladı. Instagram hesabı üzerinden 57 milyon 244 bin 972 kişilik erişim sağlandığını duyuran belediye, paylaşımları ve etkileşim oranıyla hizmetlerini geniş bir kitleye ulaştırdığını bildirdi.

Instagram başta olmak üzere Facebook ve diğer dijital platformlarda yürütülen çalışmalar sonucunda, toplam dijital erişim sayısının 68 milyon 949 bin 616 kişiye ulaştığı ifade edildi. Belediye, Instagram'da 57 milyon 244 bin 972, Facebook'ta 6 milyon 501 bin 634, X platformunda ise 5 milyon 203 bin 025 etkileşim oranına ulaştığını açıkladı.

Sadece dijitalde değil, geleneksel medyada da yoğun yer aldığını ifade eden belediye, eylül ayında toplam 684 haberle, 7 milyon 329 bin kişilik erişim ve 5 milyon 489 bin TL'lik reklam eşdeğeri ile öne çıktığını bildirdi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Elde edilen bu sonuçlar, Sancaktepe Belediyesi'nin çağın gerekliliklerine uygun olarak hem dijital hem geleneksel mecralarda güçlü bir iletişim stratejisi yürüttüğünü gösteriyor. Belediyenin sosyal medya hesapları, sadece bilgilendirme değil, vatandaşla doğrudan iletişim ve katılım sağlayan birer platform haline geldi. Sancaktepe Belediyesi, dijital dönüşümün öncülerinden biri olarak sosyal medya gücünü toplumsal fayda, şeffaflık ve etkileşim odaklı bir anlayışla kullanmaya devam ediyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Devlet Bahçeli ne mesaj verecek? Parti grubunda beklenen konuşması başladı

Merakla beklenen konuşması başladı: Sorunlar yumak yumak olsa da...
Davutoğlu'ndan Haberler.com yayınında Tanju Özcan için 'Yezit' çıkışı

Davutoğlu'nu küplere bindiren belediye başkanı! "Yezit" çıkışı bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Mantar toplamak için evden çıkan anne ve oğlu sırra kadem bastı

Kentte sır olay! Köylüler de katıldı, anne ve oğlu her yerde aranıyor
Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum

AİHM kararı açıklanır açıklanmaz Demirtaş cezaevinden mesaj yolladı
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.