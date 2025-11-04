Sancaktepe Belediyesi'nin Dijital Erişimi 68 Milyona Ulaştı

SANCAKTEPE Belediyesi, dijital ve geleneksel medyada erişim oranlarını açıkladı. Instagram hesabı üzerinden 57 milyon 244 bin 972 kişilik erişim sağlandığını duyuran belediye, paylaşımları ve etkileşim oranıyla hizmetlerini geniş bir kitleye ulaştırdığını bildirdi.

Instagram başta olmak üzere Facebook ve diğer dijital platformlarda yürütülen çalışmalar sonucunda, toplam dijital erişim sayısının 68 milyon 949 bin 616 kişiye ulaştığı ifade edildi. Belediye, Instagram'da 57 milyon 244 bin 972, Facebook'ta 6 milyon 501 bin 634, X platformunda ise 5 milyon 203 bin 025 etkileşim oranına ulaştığını açıkladı.

Sadece dijitalde değil, geleneksel medyada da yoğun yer aldığını ifade eden belediye, eylül ayında toplam 684 haberle, 7 milyon 329 bin kişilik erişim ve 5 milyon 489 bin TL'lik reklam eşdeğeri ile öne çıktığını bildirdi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Elde edilen bu sonuçlar, Sancaktepe Belediyesi'nin çağın gerekliliklerine uygun olarak hem dijital hem geleneksel mecralarda güçlü bir iletişim stratejisi yürüttüğünü gösteriyor. Belediyenin sosyal medya hesapları, sadece bilgilendirme değil, vatandaşla doğrudan iletişim ve katılım sağlayan birer platform haline geldi. Sancaktepe Belediyesi, dijital dönüşümün öncülerinden biri olarak sosyal medya gücünü toplumsal fayda, şeffaflık ve etkileşim odaklı bir anlayışla kullanmaya devam ediyor" denildi.