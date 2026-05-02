Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Gemerek'te temaslarda bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Sivas'ın Gemerek ilçesini ziyaret etti.

Gemerek Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemede bulunan İnan, bölgede planlanan yatırımlar ve yürütülmesi hedeflenen projeler hakkında Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca'dan bilgi aldı.

Ziyaret sırasında yapılan değerlendirmelerde, ilçenin sanayi altyapısının güçlendirilmesi, yatırım imkanlarının artırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeler ele alındı.

İnan'a, Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli ve İMES Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar da eşlik etti.