Üye Girişi
Haberi Paylaş

SANATÇI ZELİHA SUNAL'IN EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel Haberler

Türk pop müziği şarkıcısı Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal hayatını kaybetti.

Türk pop müziği şarkıcısı Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal hayatını kaybetti.

Sanatçı Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Haberi Nazmi Sunal'ın eşi Türk pop müziği sanatçısı Zeliha Sunal, sosyal medya hesabından duyurdu. Zeliha Sunal yayınladığı mesajda, ? Eşimi, en iyi arkadaşımı Nazmimi kaybettim" dedi. Nazmi Sunal'ın cenazesi, pazar günü ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zeliha Sunal Kalp Krizi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title