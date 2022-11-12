SANATÇI ZELİHA SUNAL'IN EŞİ HAYATINI KAYBETTİ
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Türk pop müziği şarkıcısı Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal hayatını kaybetti.
Türk pop müziği şarkıcısı Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal hayatını kaybetti.
Sanatçı Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Haberi Nazmi Sunal'ın eşi Türk pop müziği sanatçısı Zeliha Sunal, sosyal medya hesabından duyurdu. Zeliha Sunal yayınladığı mesajda, ? Eşimi, en iyi arkadaşımı Nazmimi kaybettim" dedi. Nazmi Sunal'ın cenazesi, pazar günü ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel