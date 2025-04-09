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Sanatçı Sevinç Eratalay Gözaltına Alındı

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SOL Parti, sanatçı Sevinç Eratalay'ın sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu ve serbest bırakılması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Sanatçı Sevinç Eratalay, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Halkın devrimci sesini derhal serbest bırakın" denildi.

Sanatçı Sevinç Eratalay, 30 Mart'ta sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak, Mahir Çayan ile birlikte Kızıldere'de yaşamını yitirenleri andı.

SOL Parti, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Devrimci sanatçı Sevinç Eratalay, Mahir Çayan paylaşımı nedeniyle bu sabah evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Halkın devrimci sesini derhal serbest bırakın."

Kaynak: ANKA / Güncel
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