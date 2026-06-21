Haberler

Trafikte türkücü Altunsaray ile tartışıp, takip eden sürücü tutuklandı

Trafikte türkücü Altunsaray ile tartışıp, takip eden sürücü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray ile trafikte yol verme nedeniyle tartışan ve onu takip eden sürücü K.Ü.Ö., 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'ulaşım araçlarını kaçırma' suçlarından tutuklandı.

ANKARA'da Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray ile trafikte yol verme nedeniyle tartışıp, takip eden sürücü K.Ü.Ö., tutuklandı.

Önceki gün yaşanan olayda, Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşadığı sürücü tarafından takip edildi. Altunsaray'ın üzerine yürüyüp, araçtan inmesini isteyen sürücü, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sanal medyada gündem olan olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kimliği tespit edilen K.Ü.Ö., gözaltına alındı. Yapılan trafik incelemesinde şüpheli hakkında idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, aracı ise trafikten menedildi.

Şüpheli hakkında, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ü.Ö., çıkarıldığı hakimlik tarafından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu

Korkulan oldu! Müzakereler sürerken İsrail füzeleri ateşledi
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı

Gözler İsviçre'de! Tarihi zirve başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya Tunus'a gol oldu yağdı

Rakibine gol olup yağdılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi
Antalya'da YKS'ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü

YKS'ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

İBB Kültür A.Ş. yöneticisinin kaçıırlmasına yönelik yeni gözaltılar
Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı

Çocuğun tuttuğu takımı duyan bakan bir daha sarıldı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü