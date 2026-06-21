Trafikte türkücü Altunsaray ile tartışıp, takip eden sürücü tutuklandı

ANKARA'da Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray ile trafikte yol verme nedeniyle tartışıp, takip eden sürücü K.Ü.Ö., tutuklandı.

Önceki gün yaşanan olayda, Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşadığı sürücü tarafından takip edildi. Altunsaray'ın üzerine yürüyüp, araçtan inmesini isteyen sürücü, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sanal medyada gündem olan olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kimliği tespit edilen K.Ü.Ö., gözaltına alındı. Yapılan trafik incelemesinde şüpheli hakkında idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, aracı ise trafikten menedildi.

Şüpheli hakkında, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ü.Ö., çıkarıldığı hakimlik tarafından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı