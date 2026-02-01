Haberler

Fatih Ürek son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Ürek son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

SANATÇI Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ürek, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Fatih Ürek'in ablası Sevil Ürek cenaze sırasında fenalaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt

Transfer sorusuna verdiği yanıt taraftarı üzdü
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

3 derecede denize girmesinin nedeni var! Görenler gözlerine inanamadı
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Galatasaray'da Leroy Sane planı

Sakatlığıyla taraftarı korkutan Sane ile ilgili yeni gelişme