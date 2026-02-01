Fatih Ürek son yolculuğuna uğurlandı
Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
SANATÇI Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ürek, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Fatih Ürek'in ablası Sevil Ürek cenaze sırasında fenalaştı.
