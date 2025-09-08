Sanatçı Anta Toros Son Yolculuğuna Uğurlandı
Hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Anta Toros'un cenazesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi. Sanatçı dostları ve ailesinin katıldığı törende, Toros'un cenazesi alkışlarla uğurlandı.
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninden sonra sanatçının cenazesi alkışlarla uğurlanarak, Üç Horan Kilisesi'ne getirildi.
Ailesinin taziyeleri kabul ettiği törende, Toros'un sanatçı dostları ve sevenleri hazır bulundu.
Toros'un cenazesi, daha sonra Şişli Ermeni Mezarlığı'nda 2010'da vefat eden eşi Misak Toros'un yanında toprağa verildi.
Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel