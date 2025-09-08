Haberler

Sanatçı Anta Toros Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Anta Toros'un cenazesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi. Sanatçı dostları ve ailesinin katıldığı törende, Toros'un cenazesi alkışlarla uğurlandı.

Hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Anta Toros'un cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninden sonra sanatçının cenazesi alkışlarla uğurlanarak, Üç Horan Kilisesi'ne getirildi.

Ailesinin taziyeleri kabul ettiği törende, Toros'un sanatçı dostları ve sevenleri hazır bulundu.

Toros'un cenazesi, daha sonra Şişli Ermeni Mezarlığı'nda 2010'da vefat eden eşi Misak Toros'un yanında toprağa verildi.

