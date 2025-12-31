Sanat Deliorman, Beyoğlu Üç Horan Kilisesi'nde konser verdi

Caz vokalisti, besteci ve radyocu Sanat Deliorman, Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Naregyan Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Piyanist ve besteci Dr. M. Baturay Yarkın, caz gitaristi Onur Yeniçeri ve perküsyon sanatçısı Şakir Ozan Uygan'ın da sahnede sanatçıya eşlik ettiği konserde Deliorman'ın besteleri ve özel bir seçki dinleyiciyle buluştu.

"Aşk Kumbarası" başlıklı konserde dinleyicilere çikolata ve şarkı isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar verilerek Deliorman'ın seslendireceği şarkılar seçildi.

"Sosyal paylaşım içeren bir deneyim akşamı"

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Deliorman, güzel duygular içerisinde olduğunu, her sene moral ve umutlarını yenileyerek yeni yıla girdiklerini söyledi.

"Aşk Kumbarası" projesinden bahseden Deliorman, "Kalp şeklinde bir kutudan kendi 'kader şarkılarınızı' seçiyorsunuz. Ayrıca çikolata ikramlarımız oluyor. Bu hem bir umut aşılama hem de insanlar arası sosyal paylaşım içeren bir deneyim akşamı." dedi.

"Yeniden ya da ilk defa birbirimizle tanışacağız"

Deliorman, yılın sonunda birbirlerine güzel şarkılar, çikolatalar ve umutlar hediye ettikleri bir gece yaşamak istediklerini belirterek, "Bu organizasyonu İstanbul Filarmoni Derneği ile gerçekleştirdiğimiz için de ayrıca çok mutluyum. İzleyici ekseriyetle benim bestelerimle karşılaşıyor. O besteler tangodan valse, cazdan bluesa akıyor. Hatta bazı alaşımlı olan, mesela blues ile arabeski birleştiren parçalar bile çıkabilir aradan." ifadelerini kullandı.

İzleyicilerle bağ kurmayı önemsediğini dile getiren Deliorman, " Müzik, bestelerim ve bazı caz ve nostaljik şarkılar aracılığıyla yeniden ya da ilk defa birbirimizle tanışacağız. Bu salonun bu şekilde güzel organize edilmesi hem İstanbullu dinleyiciler ve müzikseverler hem de müzisyenler adına güzel bir hediye bence." diye konuştu.