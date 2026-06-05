İncirliova'da Gasp Olayı: 7 Şüpheli Tutuklandı

ŞÜPHELİLERDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Murat K.'nin (30), sanal medyada tanıştığı Melisa S.'nin (20) davetiyle gittiği evde darbedilip, cep telefonu, cüzdanı ve araç anahtarının gasbedilmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Melisa S., Emrah V., Kemal S., Fecri S., Muhammet D., Namık K., ve Fuat Zafer K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Osman Berk O., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber - Kamera : Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı