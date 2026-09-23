Sanal medyada 'kamu görevlileriyle iletişimde' izlenimi veren şüpheliye gözaltı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ANKARA'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanına yapay zeka ile kendi fotoğrafını koyup sanal medya hesabında paylaşan Mehmet Ç. (53), gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüpheli Mehmet Ç.'nin WhatsApp durumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanına yapay zeka kullanarak kendi fotoğraflarını koyduğu ve paylaştığı tespit edildi. Söz konusu paylaşımlarda kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve hatırının sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturduğu değerlendirilen şüpheli, Keçiören ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Şüpheli Mehmet Ç.'nin 4 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı