Haberler

Sanal medya ünlüsü Ertuğrul Kaya hakkında soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SANAL medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle sanal medya ünlüsü Ertuğrul Kaya hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

SANAL medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle sanal medya ünlüsü Ertuğrul Kaya hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sanal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarda Trabzonluları hedef alan ve toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye yönelik ifadeler kullandığı belirlenen sanal medya ünlüsü Ertuğrul Kaya hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kaya'nın paylaşımlarının yayından çıkarılması ve hesabına erişimin engellenmesi talep edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen Kaya'nın 25 Ağustos'ta yurt dışına çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi

İmamoğlu bir davadan daha ceza aldı! Siyasi yasak da çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversiteli kızlar, kaldıkları otelde yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu

Üniversiteli kızlar, yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın

MHP'den bomba Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa...
Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Acun Ilıcalı'yı korkutan görüntü! Servet döktüğü yıldız ölümden döndü

Acun'un yüreğini ağzına getiren kaza!
Türkiye'nin 58 yıllık meyve suyu devi iflastan kurtuldu

İflasın eşiğine gelmişti! 58 yıllık Türk devi için karar çıktı
İstanbul'da otluk alanda yangın! Ekipler zamanla yarışıyor

İstanbul'da otluk alanda yangın! Ekipler zamanla yarışıyor
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir okulu patlayıcılarla yerle bir etti

Ateşkes falan dinlemediler! okulu havaya uçurdular