Afyonkarahisar merkezli sanal bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli 5 ilde düzenlenen sanal bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Hakkında Kanun" kapsamında soruşturma yürüttü.

Soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Adana, Ankara, Şanlıurfa, Bingöl ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 13 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi, zanlıların banka hesaplarına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.

Soruşturmada yaklaşık 540 milyon lira para hareketi tespit edilen suç ağının çökertildiği öğrenildi.