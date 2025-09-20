San Sebastian Film Festivali, İsrail Protestolarıyla Başladı

İspanya'nın en önemli sinema etkinliği olan San Sebastian Uluslararası Film Festivali, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı protestolarla başladı.

Bu yıl 73'üncüsü düzenlenen festivalin dünkü açılışında, yüzlerce kişi ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti.

Festivalde bugün, Ulusal Sinema Ödülü alan İspanyol aktör Eduard Fernandez de sahneye Filistin sembollerinden biri olan kefiye ile çıktı.

Konuşmasında İsrail'e tepkisini öne çıkartan Fernandez, "Kelimeleri bulmak zor olsa da Gazze'de yaşananlar tam bir vahşet. Gazze'deki soykırım karşısında şoke olmayan her insanın, insanlıktan uzak olması sorunu vardır. Bu bir vahşet, çağımızın bir felaketi ve insan olarak onurumuzu koruyabilmek için bunu söylemekten kendimizi alamıyoruz." dedi.

İsrail tarafından öldürülen çocukların listesinin ne kadar uzayacağını kimsenin bilmediğini, Gazze'de yaşananları anlatacak kelime olmadığını kaydeden Fernandez, "Çocukların açlıktan ölmesine izin vermenin vahşeti, soykırım deyip dememeniz fark etmeksizin aynıdır. Hepsini en acımasız ve vahşi şekilde öldürmek istiyorlar." diye konuştu.

Russell Crowe, Angelina Jolie, Colin Farrell, Stellan Skarsgard, Jennifer Lawrence, Juliette Binoche gibi yıldızların da katılacağı San Sebastian Film Festivali 27 Eylül'de sona erecek.