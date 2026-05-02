Samsunspor-Galatasaray maçı öncesi taraftarlara trafik güvenliği anlatıldı
Samsun'da, Samsunspor-Galatasaray maçı öncesi taraftarlara trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında, Samsunspor-Galatasaray maçının oynanacağı Yeni 19 Mayıs Stadı'nda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, taraftarlara trafik güvenliği konusunda bilgi verildi.
Polis maskotu "Kanka"nın bilgilendirme yaptığı ekinlikte, alkol simülasyon gözlüğüyle top oynatıldı.
Parkurda şut çeken taraftarlar, alkolün refleks ve koordinasyon üzerindeki olumsuz etkilerini deneyimledi.