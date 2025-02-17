Samsun Yakakent'te Sağanak Nedeniyle Yol Çöktü
Samsun'un Yakakent ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Oğuz ve Yörük Mahallesi bağlantı yolunda çökme meydana geldi. Ekipler bölgeye gelerek güvenlik önlemleri aldı ve yolu trafiğe kapattı. Yetkililer, yolun en kısa sürede açılacağını belirtti.
Samsun'un Yakakent ilçesinde sağanak nedeniyle mahalle yolunda çökme meydana geldi.
Kırsal Oğuz ve Yörük Mahallesi bağlantı yolunda etkili olan sağanak nedeniyle çökmeler oluştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı.
Yakakent Belediyesi yetkilileri yapılacak çalışma ile yolun en kısa sürede açılacağı belirtti.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel