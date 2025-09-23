Samsun Yakakent'te Narko Alan Uygulaması: Ceza ve Ele Geçirilen Uyuşturucu
Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen narko alan uygulamasında 100 kişi sorgulandı, 44 araç kontrol edildi. Denetimlerde total 11 bin 437 lira ceza kesildi, ayrıca sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde narko alan uygulaması gerçekleştirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan narko alan uygulamasında 100 kişi sorgulandı, 44 araç kontrol edildi.
Denetimlerde çeşitli suçlardan toplam 11 bin 437 lira ceza kesildi, alkollü araç kullanan bir sürücü hakkında işlem yapıldı.
Kontrollerde 2,1 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel