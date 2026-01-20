Haberler

Samsun'da belediye ekiplerinin karla mücadelede zorlu mesaisi sürüyor

Samsun'un Yakakent ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal mahalle yollarında yoğunlaşan çalışmalarla birlikte hasta ve yaşlı vatandaşlar için acil durum ekipleri de hazır bekletiliyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekiplerinin zorlu mesaisi devam ediyor.

Yoğun kar yağışının ardından teyakkuza geçen ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özellikle kırsal mahalle yollarında yoğunlaşan çalışmalar kapsamında iş makineleriyle ana arterler açık tutulurken, mahalle içlerinde de kar küreme faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Acil durumlar için nöbetçi ekipler hazır bekletilirken, hasta ve yaşlı vatandaşlardan gelen taleplere öncelik veriliyor.

Yakakent Belediyesi yetkilileri, kar yağışının devam etme ihtimaline karşı tüm tedbirlerin alındığını belirterek, sürücülere kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
500

