Samsun Yakakent'te denizde bulunan İHA kuyruk parçası incelenmek üzere teslim edildi

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SAMSUN'un Yakakent ilçesinde deniz yüzeyinde insansız hava aracına (İHA) ait parça bulundu.

Olay, Yakakent ilçesi Dikmen mevkisi açıklarında meydana geldi. Denizde bir cisim gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, cismin insansız hava aracına ait kuyruk parçası olduğunu belirledi. Ekipler, parçayı bulunduğu noktadan alarak incelenmek üzere ilgili birimlere teslim etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı