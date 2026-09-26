Haberler

Samsun Yakakent'te balıkçı teknesindeki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Yakakent'te balıkçı teknesindeki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Yakakent ilçesindeki Liman Balıkçı Barınağı'nda bulunan bir balıkçı teknesinde yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının elektrik aksamından çıktığı belirlenirken, teknede hasar oluştu.

Samsun'un Yakakent ilçesinde balıkçı teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Liman Balıkçı Barınağı'nda bulunan balıkçı teknesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın nedeniyle teknede hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı! Yoğun bakıma kaldırıldı

Pazarda yere yığıldı, apar topar yoğun bakıma kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım için iç karartan tahmin! Fransa yenilgisi sonrası acı tablo

Fransa yenilgisi pahalıya patladı! A Milli Takım için acı tablo
Ali Tarakcı hakkında peş peşe kararlar! Bu kez hesabına erişim engeli kararı

“Bakan istifa edecek” diyen Ali Tarakcı'ya bir şok daha
Merih Demiral'dan kırmızı kart tepkisi: Hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı

Yıldız futbolcumuz hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi

Vatandaşın parasını iç edenler asıl şimdi yandı! Tüm kayıtlar istendi
Michael Schumacher’ın eşi Corinna 12 yıl sonra konuştu: “Hâlâ ağlıyorum”

Michael Schumacher’ın eşi Corinna 12 yıl sonra konuştu: Hâlâ ağlıyorum
Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu'ndan 1,8 milyarlık iddiaya yanıt

Cübbeli Ahmet’in damadından fon iddialarına yanıt