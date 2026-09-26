Samsun Yakakent'te balıkçı teknesindeki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Samsun Yakakent'te balıkçı teknesindeki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Yakakent ilçesindeki Liman Balıkçı Barınağı'nda bulunan bir balıkçı teknesinde yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının elektrik aksamından çıktığı belirlenirken, teknede hasar oluştu.
Samsun'un Yakakent ilçesinde balıkçı teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Liman Balıkçı Barınağı'nda bulunan balıkçı teknesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın nedeniyle teknede hasar meydana geldi.
Kaynak: AA