Samsun Vezirköprü'ye Yeni Karakol Komutanı Atandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesine atanan Teğmen Seyfettin Turğut, görevine başlamış olup, ilçeye duyduğu sevgiyi ifade etti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Merkez Karakol Komutanlığına atanan Teğmen Seyfettin Turğut, görevine başladı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yapan Teğmen Turğut, Vezirköprü Merkez Karakol Komutanlığına atandı.
İlçedeki görevine başlayan Turğut, Vezirköprü'yü sevdiğini, ilçede görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel