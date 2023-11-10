Samsun Valisi Tavlı, Asarcık ilçesini ziyaret etti

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Asarcık'ta ziyaretlerde bulundu.

Vali Tavlı, Asarcık Kaymakamı Hakan Köksal'ı ziyaretlerinde kaymakamlık binasında kendisini çiçekle karşılayan Atatürk İlkokulu öğrencileri Betül Nisa Emen ve Yusuf Eymen Altundaloğlu'na derslerinde başarılar dileyerek, okullarına Türkiye'nin otomobili Togg ile gönderdi.

Ardından birim amirleriyle toplantı yapan Tavlı, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz'u da makamında ziyaret etti.

Asarcık Gökgöl Mahallesi'nde bulunan tarihi ahşap camiyi ziyaret eden Tavlı, şehit aileleriyle de bir araya geldi.