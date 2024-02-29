Samsun Valisi Orhan Tavlı, AA Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret etti
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret etti. Tavlı, AA Samsun Bölge Müdürü Demir'e, iadeiziyarette bulundu. Demir, Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında Vali Tavlı'ya bilgi verdi. Halil Demir, Tavlı'ya ziyaretin anısına AA tarafından hazırlanan yayınların da içinde bulunduğu hediyeleri takdim etti.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret etti.
Tavlı, AA Samsun Bölge Müdürü Demir'e, iadeiziyarette bulundu.
Demir, Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında Vali Tavlı'ya bilgi verdi.
Halil Demir, Tavlı'ya ziyaretin anısına AA tarafından hazırlanan yayınların da içinde bulunduğu hediyeleri takdim etti.